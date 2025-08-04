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Идея выступить с заявлениями с Валаама принадлежит Путину — Песков

13:20 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея выступить с важными политическими заявлениями с Валаама принадлежала президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Идея, естественно, Путина. Ему были заданы вопросы, он на них ответил», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, кому принадлежала идея выступить с заявлениями именно с Валаама.

Песков также согласился со словами председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергеем Степашиным, что место для выступления было выбрано не случайно, оно придало особую силу словам главы государства.

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