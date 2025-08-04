Водопотери в ДНР доходят до 60% — Пушилин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водопотери в ДНР доходят до 60% из-за нерегулярной подачи воды и высокого износа сетей, сообщил глава республики Денис Пушилин в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

«Водопотери доходят местами до 60%, — сказал Пушилин. — Владимир Владимирович, первая причина — мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды, у нас в донецко-макеевской агломерации раз в три дня на несколько часов подается вода, а в Енакиево и группе городов близлежащих — раз в четыре дня, в Мариуполе — раз два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей».

Он добавил, что ежедневно в республике ремонтники устраняют около 100 порывов на водных сетях, в пиковые периоды число аварий доходило до 2 тыс. в неделю. Одна из причин этого — высокая изношенность сетей, которые не ремонтировались десятилетиями.