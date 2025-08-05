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Поставивший оружие исполнителям теракта в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тыс. руб.

13:05 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Умеджон Солиев, который привез из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей теракта, предложил выплатить потерпевшим в качестве компенсации по 1 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила представляющая интересы 127 потерпевших адвокат Ксения Трунова.

«Подсудимый Солиев Умеджон предложил в ходе сегодняшнего заседания возместить моральный вред 127 потерпевшим, которых мы представляем, выплатив им по 1 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

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