Поставивший оружие исполнителям теракта в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тыс. руб.
13:05 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Умеджон Солиев, который привез из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей теракта, предложил выплатить потерпевшим в качестве компенсации по 1 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила представляющая интересы 127 потерпевших адвокат Ксения Трунова.
«Подсудимый Солиев Умеджон предложил в ходе сегодняшнего заседания возместить моральный вред 127 потерпевшим, которых мы представляем, выплатив им по 1 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.
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