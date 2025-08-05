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США хотят первыми доставить реактор на Луну, чтобы занять ее лучшую часть — НАСА

22:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр транспорта США, и. о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи подтвердил существование планов доставить на Луну ядерный реактор. Как пояснил он на пресс-конференции по регулированию беспилотных аппаратов, опыт использования ядерного источника энергии на естественном спутнике Земли будет полезным для будущего отправления на Марс и освоения космоса.

«Послушайте, это не новая концепция. Это обсуждалось при первом [президентском сроке Дональда] Трампа, при [Джо] Байдене, но мы участвуем в гонке. Мы участвуем в гонке за Луну, в гонке с Китаем за Луну. А чтобы иметь базу на Луне, нам нужна энергия», — рассказал он.

«Есть определенная часть Луны, которая, как всем известно, является лучшей. Там есть лед. Там есть солнечный свет. Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки», — указал глава НАСА.

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