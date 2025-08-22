Бельгия практически удвоит свою армию для участия в крупных военных конфликтах

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия намерена увеличить численность своих вооруженных сил с 31 тыс. до 55,8 тыс. человек к 2035 году, их задача меняется с «участия в экспедиционных миссиях» на подготовку к «конфликту высокой интенсивности в рамках коллективной обороны НАТО». Об этом говорится в опубликованном министерством обороны королевства документе «Стратегическое видение», который был разработан под руководством министра обороны страны — фламандского националиста Тео Франкена.

«Персонал армии, включая военнослужащих, гражданских служащих и резервистов должен быть расширен до 55,8 тысяч человек к 2035 году», — сказано в документе.

В нем уточняется, что новая бельгийская армия будет предназначена для «военного сдерживания и участия в конфликтах высокой интенсивности в контексте коллективной обороны НАТО». Ранее роль бельгийской армии сводилась к «участию в локальных экспедиционных миссиях».