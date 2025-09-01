0
НОВОСТИ

Хуситы подтвердили гибель 11 членов своего правительства при израильском ударе

11:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение «Ансар Аллах» подтвердило гибель 11 членов правительства, сформированного для управления подконтрольной хуситам территории Йемена. Об этом сообщило принадлежащее йеменским повстанцам информационное агентство Saba.

В результате израильского удара, нанесенного 28 августа по йеменской столице Сане, погибли министр юстиции Муджахид Ахмед, министр экономики Муин аль-Махакри, министр сельского хозяйства Радван ар-Рубаи, министр иностранных дел Джамаль Амер, министр энергетики Али Хасан, министр культуры Али аль-Яфаи, министр труда Самир Баджала, министр информации Хашем Шарафаддин, министр спорта Мухаммед аль-Маулид, глава канцелярии правительства Мухаммед аль-Кабси, а также секретарь совета министров Захид аль-Амди.

