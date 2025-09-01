Песков призвал в рассуждениях уходить от логики «что подумают на Западе»
17:12 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал перестать оценивать события с точки зрения того, как о них подумают на Западе.
Речь об этом зашла в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину в контексте событий саммита ШОС и того, как они будут восприняты западными странами.
«Нам нужно отходить от уничижительного подхода: „Как это видится с Запада“. Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они сами думают, как им видится. А мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку дня», — подчеркнул Песков.
НОВОСТИ
- 17:36 01.09.2025
- Доля кредитов юрлиц с плавающей ставкой в Сбере выросла до 74%
- 17:33 01.09.2025
- Сбер не исключил роста кредитования юрлиц во втором полугодии
- 17:32 01.09.2025
- Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
- 17:27 01.09.2025
- Сбер не наращивает кредитный портфель в валютах недружественных стран
- 17:24 01.09.2025
- Собянин: Московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО
- 17:23 01.09.2025
- Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десятка компаний
- 17:00 01.09.2025
- Венгрия с начала года получила по «Турецкому потоку» более 5 млрд куб. м газа из РФ
- 16:32 01.09.2025
- Песков объяснил разговор Путина и Моди в Aurus «родными стенами»
- 16:12 01.09.2025
- Янукович согласился с Путиным в том, что втягивание Киева в НАТО стало причиной конфликта
- 16:00 01.09.2025
- Трамп на Аляске понял, что обычное перемирие не решит украинский вопрос — Кнайсль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать