Песков призвал в рассуждениях уходить от логики «что подумают на Западе»

17:12 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал перестать оценивать события с точки зрения того, как о них подумают на Западе.

Речь об этом зашла в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину в контексте событий саммита ШОС и того, как они будут восприняты западными странами.

«Нам нужно отходить от уничижительного подхода: „Как это видится с Запада“. Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они сами думают, как им видится. А мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку дня», — подчеркнул Песков.

