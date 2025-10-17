Минпросвещения РФ хочет подготовить единые учебники по обязательным предметам к 2029 году

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения России планирует подготовить единые государственные учебники по обязательным учебным предметам к 2029 году. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, посвященной итогам ряда ключевых проектов ведомства и планам по реализации актуальных инициатив в системе образования и воспитания.

«В этом году нами введен новый механизм подготовки государственных учебников, который, мы полагаем, позволит уже к 2029 году завершить подготовку всех государственных учебников по всем обязательным учебным предметам», — сказал он.