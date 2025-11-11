ВС РФ освободили Новоуспеновское в Запорожской области

Обсудить на форуме

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.