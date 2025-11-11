Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 255 военнослужащих в зоне СВО

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 255 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 140 человек, «Запад» — свыше 220, «Южная» — более 185, «Центр» — свыше 455, «Восток» — до 205 и «Днепр» — свыше 50 военнослужащих.