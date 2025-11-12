0
0
167
НОВОСТИ

Войска беспилотных систем созданы в Вооруженных силах России

10:20 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения. Об этом сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов.

«Войска беспилотных систем в Вооруженных силах Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», — сказал он в интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 12.11.2025
Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся со склона горы в КЧР
0
11
11:20 12.11.2025
Будущий атомный авианосец Китая может быть оснащен рельсотроном
0
53
11:05 12.11.2025
Целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США — ФСБ
0
96
11:00 12.11.2025
Температура на 7-13 градусов ниже нормы ожидается в девяти регионах РФ
0
103
10:32 12.11.2025
Мощность СВУ, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила
0
157
10:05 12.11.2025
Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военных при крушении С-130 в Грузии
0
193
10:00 12.11.2025
Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией
0
200
09:32 12.11.2025
«Движение талибов Пакистана» взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде — СМИ
0
222
09:20 12.11.2025
The Times вслед за CNN сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном
0
286
09:05 12.11.2025
Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю — РАН
0
326

Возврат к списку