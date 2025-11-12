0
Целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США — ФСБ

11:05 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона являлся срыв переговоров между Россией и США. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта», — отметили в ФСБ. В спецслужбе добавили, что «киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров».

Предполагаемые исполнители теракта — помощник Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович — должны были совершить его по указанию украинских спецслужб в феврале этого года.

