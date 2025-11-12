Во Франции обеспокоены перевооружением Германии — Politico

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские политики обеспокоены процессом перевооружения ВС Германии. Франция рискует потерять лидирующую роль военно-промышленного лидера Европы, пишет издание Politico.

Германия к 2029 году планирует довести оборонный бюджет до 153 млрд евро, тогда как во Франции примерно к этому же сроку он составит 80 млрд евро. У германского правительства значительно больше возможностей для финансирования бюджетных расходов благодаря значительно более низкому уровню государственной задолженности. Общий объем запросов Бундесвера (ВС ФРГ) на перевооружение составляет почти 400 млрд евро, подавляющую часть таких контрактов правительство Германии рассчитывает размещать у германских производителей.

«[Настроения среди французских политиков] сейчас где-то между настороженностью и ощущением угрозы. С ними (Германией — прим. ТАСС) будет сложно работать, потому что они будут выступать с доминирующей позиции», — сказал изданию неназванный чиновник в Минобороны Франции. Он также пошутил, что Германии не придется захватывать Эльзас и Мозель, как в 1940 году, потому что «они (Германия — прим. ТАСС) могут просто купить их».

В качестве одного из поводов для напряженности в отношениях двух стран издание называет проект истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System), который планируют совместно разрабатывать Франция, Германия и Испания. Он оказался на гране срыва из-за разногласий между французскими и германскими участниками, на этом фоне в Германии допускают, что могут приступить к разработке истребителя либо в сотрудничестве только с Испанией, либо инициировать новый проект со Швецией и Великобританией. «Такая перспектива тревожит Париж», — пишет издание.

Чиновник ЕС назвал перевооружение Германии «тектоническим процессом». Как отмечает издание, страна превращается из экономического мотора Европы в оборонно-промышленный, тогда как Франция пытается держаться за свой статус ядерной державы, а Польша становится «тяжеловесом» с точки зрения конвенциональных сил. «Для Брюсселя эта перестройка становится испытанием: сможет ли ЕС направить этот импульс в углубление интеграции или же это усилит фрагментацию объединения в сфере обороны?», — подытоживает издание.