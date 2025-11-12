14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгию привлекут к ответственности так, что мало не покажется, в случае конфискации российских активов. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, бюджеты пусты. Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить», — отметили в СВР России.

«Бельгия — держатель этого „воровского общака“ — артачится. Видите ли, боится — привлекут, ход мыслей правильный — обязательно привлекут, да так, что мало не покажется», — добавили в федеральной службе.