Бойцы РФ уничтожили плавсредство с десантом ВСУ в районе Херсона

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие дронами уничтожили плавсредство с украинским десантом на борту в районе города Херсона Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсон было обнаружено плавсредство с десантом на борту, после чего расчеты FPV-дронов ВТ-40 и КТ поразили обнаруженную цель, а также место эвакуации противника», — сообщили в военном ведомстве.