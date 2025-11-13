Бойцы РФ уничтожили плавсредство с десантом ВСУ в районе Херсона
10:20 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие дронами уничтожили плавсредство с украинским десантом на борту в районе города Херсона Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсон было обнаружено плавсредство с десантом на борту, после чего расчеты FPV-дронов ВТ-40 и КТ поразили обнаруженную цель, а также место эвакуации противника», — сообщили в военном ведомстве.
