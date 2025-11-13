Энергосистема Украины с каждым годом сокращается, ее трудно восстанавливать — Рубио
10:32 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская энергосистема с каждым годом становится меньше, Киеву сложно обеспечивать ее восстановление. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио в среду, отвечая на вопросы журналистов после встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи в канадской провинции Онтарио.
«Проблема в том, что энергосистема Украины с каждым годом сокращается. Каждый год они начинают с более низкого исходного уровня, чем годом ранее, — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. — Думаю, что в Киеве сейчас, к примеру, не менее 50-60% времени дня проходит без электроснабжения».
«Мы обсуждали с украинцами то, в чем они нуждаются. Это обсуждение продолжается», — сообщил Рубио, говоря о помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как он уточнил, эти консультации касаются «оборонительных вооружений, позволяющих им [украинской стороне] защитить свою энергосистему». «Насколько мне известно, мы ведем технические консультации о конкретном оборудовании, в котором они нуждаются. Но если это оборудование в конечном счете уничтожается через неделю после установки, то проблема остается. И так было в последние два или три года», — добавил он, говоря о попытках восстановления Киевом энергосистемы страны.
