Окруженных в Купянске солдат ВСУ заставляют контратаковать, манипулируя едой

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой, следует из данных радиоперехватов, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно перехватам, голодные бойцы ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников. При этом командир отказывает военнослужащим в обеспечении, мотивируя это их бездействием в окружении. «Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли [в контратаку], а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете. Надо заходить [на позиции ВС РФ]», — следует из радиоперехвата.

В свою очередь, голодные солдаты ВСУ заверяют, что готовы контратаковать, но не в силах этого сделать из-за долгого голодания и отсутствия воды. «Мы неделю почти не ели. <…> Я поговорил с парнями, они все поклялись, что пойдут [в контратаку], но им нужно поесть и попить», — следует из переговоров.

Согласно имеющимся в распоряжении ТАСС звуковым файлам, которые записывались на протяжении нескольких дней, провизия украинским солдатам доставлена так и не была.