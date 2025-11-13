Литва призвала к продолжению поддержки Киева, несмотря на коррупционный скандал
12:32 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен продолжать оказывать Украине финансовую поддержку, несмотря на разразившийся в Киеве коррупционный скандал. Об этом заявил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас.
Еврокомиссия сегодня объявила о выделении Украине около 6 млрд евро по кредитной линии ERA, суммарный объем которой составляет до 45 млрд евро и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования российских замороженных активов.
«Какие у нас еще есть варианты? Украина — наш единственный вариант. <…> Поэтому, несмотря на скандал, других вариантов нет», — сказал он по прибытии на встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Брюсселе.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Обыски прошли у совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко, временно отстраненного от исполнения обязанностей, и в компании «Энергоатом», близких к бизнесмену. НАБУ также сообщало, что коррупционная группа могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере.
