В третьем квартале 2025 г. объем банковских операций без согласия клиентов вырос почти на 30% по сравнению с прошлым кварталом – ЦБ РФ
18:30 13.11.2025 Источник: Интерфакс
Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в III квартале 2025 года составил 8,18 млрд руб., что на 29,1% больше, чем кварталом ранее, и на 3,3% превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала, следует из данных ЦБ РФ.
Количество операций без согласия в III квартале выросло в 1,7 раза, до 460,1 тыс. по сравнению с 273,1 тыс. операций кварталом ранее. Показатель в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала увеличился в 1,5 раза.
Такая динамика во многом связана с тем, что некоторые крупные кредитные организации досрочно внедрили в свои мобильные приложения сервис, который позволяет пострадавшим клиентам оперативно информировать их о мошеннической операции. С октября наличие такого функционала стало обязательным для крупных банков, отмечает ЦБ.
Доля возвращенных средств в III квартале составила 5,1% от объема (около 417 млн руб.), практически на уровне II квартала и почти в 1,5 раза ниже среднего значения за предыдущие четыре квартала (9,3%).
Количество предотвращенных банками мошеннических операций в июле-сентябре сократилось на 26,4% кв/кв и составило 28,5 млн против 38,7 млн во II квартале. Объем сохраненных банками средств в III квартале вырос на 2,7%, до 3,5 трлн руб. с 3,4 трлн руб. кварталом ранее.
