Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против стран — партнеров РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран, и допустил, что в данный список будет включен Иран.

«Я слышал об этом, и меня это устраивает, — сказал американский лидер журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. — Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран».