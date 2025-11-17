0
0
0
НОВОСТИ

Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против стран — партнеров РФ

09:05 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран, и допустил, что в данный список будет включен Иран.

«Я слышал об этом, и меня это устраивает, — сказал американский лидер журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. — Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 17.11.2025
Над регионами России за ночь сбили 36 украинских БПЛА
0
56
17:30 16.11.2025
«Диверсифицированный» американский газ Украина будет получать из Греции
0
878
16:00 16.11.2025
Кредит Киеву под активы РФ «не гарантированно будет возвращен» - Глава МИД Франции
0
938
14:20 16.11.2025
Журналист из Львова считает, что украинские коты не говорят по-русски «мяу»
0
1069
13:00 16.11.2025
На фоне коррупционного скандала на Украине, президент Финляндии предложил увеличить поддержку Киева - AP
0
1077
12:10 16.11.2025
Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
0
1042
12:08 16.11.2025
Сбер фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество
0
958
11:55 16.11.2025
За неуплату вовремя имущественных налогов, физлицам будет начисляться пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ - ФНС
0
1023
10:00 16.11.2025
В Госдуме РФ рассказали, как граждане могут увеличить размер пенсии
0
1077
09:00 16.11.2025
Люди в Европе задаются вопросом о том, почему их должен волновать конфликт на Украине – глава МИД Турции
0
1094

Возврат к списку