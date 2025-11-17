ВС РФ приблизились к достижению целей СВО с освобождением Малой Токмачки — Белоусов
11:32 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии освобождением Малой Токмачки приблизили достижение победы и целей спецоперации, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме.
«Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70-й и 270-й мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении», — сказано в телеграмме министра обороны РФ.
