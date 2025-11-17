0
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с большегрузом на Кубани

13:00 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легковой автомобиль вынесло из-за неуправляемого заноса на встречную полосу на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, где он столкнулся с большегрузом, в результате погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

″На автодороге М-4 «Дон» вблизи села Молдавановка водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость и допустил неуправляемый занос. Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN с полуприцепом. В ДТП погиб водитель и три пассажира ВАЗа, один пассажир с травмами доставлен в больницу″, — говорится в сообщении.

