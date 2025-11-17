Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с большегрузом на Кубани
13:00 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легковой автомобиль вынесло из-за неуправляемого заноса на встречную полосу на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, где он столкнулся с большегрузом, в результате погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
″На автодороге М-4 «Дон» вблизи села Молдавановка водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость и допустил неуправляемый занос. Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN с полуприцепом. В ДТП погиб водитель и три пассажира ВАЗа, один пассажир с травмами доставлен в больницу″, — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:32 17.11.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 375 военнослужащих в зоне СВО
- 13:20 17.11.2025
- В блоке ХДС/ХСС начали обсуждать сценарии распада правящей коалиции c СДПГ — Bild
- 13:05 17.11.2025
- ВС РФ за сутки освободили три населенных пункта в зоне СВО
- 12:32 17.11.2025
- В Турции опровергли массовый прием иностранных преступников из Европы
- 12:28 17.11.2025
- В Сбере отметил роль искусственного интеллекта в развитии государства и общества
- 12:20 17.11.2025
- Власти Грузии упразднят созданную при Саакашвили временную администрацию Южной Осетии
- 12:05 17.11.2025
- Помпео вошел в совет связанной с Миндичем компании, производящей ракеты — AP
- 12:00 17.11.2025
- Отечественные IT-компании вносят порядка 6% в ВВП России — Григоренко
- 11:32 17.11.2025
- ВС РФ приблизились к достижению целей СВО с освобождением Малой Токмачки — Белоусов
- 11:20 17.11.2025
- Китай готов вернуть отношения с Сирией в нормальное русло — глава МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать