BRICS+ AI Success Hub: запущена международная платформа для примеров внедрения ИИ
11:40 20.11.2025
На полях международной конференции Artificial Intelligence Journey 2025, в рамках II Международного Делового форума стран БРИКС+ по ИИ, Международный альянс по искусственному интеллекту (AI Alliance Network) совместно со стратегическим партнером в лице Глобального альянса по искусственному интеллекту в промышленности и производстве (AIM Global) под руководством ЮНИДО представил международную платформу кейсов применения искусственного интеллекта в странах БРИКС+ и партнерах – AI Success Hub.
Платформа включает в себя почти 80 кейсов применения искусственного интеллекта из почти 30 стран, включая страны БРИКС+ и партнеры. Среди кейсов представлен опыт реализации ИИ-решений организациями Международного альянса по искусственному интеллекту (AI Alliance Network), Российского альянса в сфере искусственного интеллекта, российских исследовательских центров и других международных компаний и организаций.
Особый вклад в создание международной платформы внес Глобальный альянс по ИИ для промышленности и производства (ЮНИДО). Альянс поделился портфелем высокоэффективных практических проектов, способствующих цифровой трансформации и развитию Индустрии 4.0 в различных сферах.
Ключевой особенностью платформы стал RAG-компонент – он облегчает поиск кейсов применения искусственного интеллекта на платформе, понимая вопросы пользователей на естественном языке.
«Этой инициативой мы способствуем созданию единого пространства обмена практиками между странами БРИКС+ и их партнёрами, который позволит представителям бизнеса и государств в одном месте изучить практические кейсы в ключевых секторах экономики, где внедрение ИИ демонстрирует максимальный эффект, – сказал Александр Ведяхин, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ. – Командой проекта проделана колоссальная работа. Хочу выразить отдельное спасибо коллегам из ЮНИДО. Международное сотрудничество в области ИИ играет важную роль в развитии этой технологии на благо всего общества».
«Платформа кейсов применения искусственного интеллекта в странах БРИКС+ и партнерах – AI Success Hub позволяет странам обмениваться и масштабировать этичные решения в области ИИ, способствуя внедрению цифровых технологий и устойчивому росту в соответствии с целями Глобального альянса по искусственному интеллекту для промышленности и производства (AIM Global) под руководством ЮНИДО», – сказал Джейсон Слэйтер, глава Цифровой траснформации и ИИ в промышленности Глобального альянса по искусственному интеллекту в промышленности и производстве (AIM Global) под руководством ЮНИДО.
Платформа станет центром обмена верифицированными кейсами внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики стран БРИКС+ и партнерах, а также площадкой для выстраивания сотрудничества по внедрению практически полезных ИИ-решений.
