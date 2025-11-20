GigaChat ускорит приемку документов при строительстве линейных объектов

12:34

Вместе со Сбером «Газпром трансгаз Томск» внедряет нейросеть GigaChat для бизнеса для автоматизации проверки исполнительной документации при строительстве линейных объектов. Это многократно ускоряет приёмку объектов и минимизирует ошибки при согласовании документов. Пилотный проект представили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Строительство линейных объектов, особенно силами широкого круга подрядчиков, часто связано с большим объёмом ручной работы по проверке закрывающих документов: актов выполненных работ и освидетельствованных скрытых работ и других форм. Сейчас специалисты вручную сверяют данные из сотен документов с проектной документацией, что замедляет ввод объектов в эксплуатацию.

«Новое решение на базе нейросети GigaChat автоматически распознаёт документы, в том числе таблицы, с помощью модальности по работе с изображениями и сверяет объёмы работ по разным актам с объёмами, указанными в комплектовочной ведомости, а заодно проверяет орфографию и пунктуацию, – рассказал Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка. – Высокую скорость и качество результата обеспечивают ИИ-агенты для самостоятельного анализа контекста, выбора действий и решения сложных задач. С нашим партнёром "Газпром трансгаз Томск" мы проводим пилотный проект автоматизации проверки исполнительной документации. Уже первые результаты показали, что наше решение экономит время и устраняет ошибки, повышая качество и скорость строительного контроля».

«Наша компания обеспечивает транспортировку газа в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока, осуществляя функцию строительного контроля производственных объектов на территории своей деятельности. Внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет не только повысить качество контроля, но и ускорить процессы приемки объектов. Это один из примеров нашей последовательной работы по цифровой трансформации предприятия», – отметил Владислав Бородин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск».

В перспективе массовое внедрение AI-помощника в линейное строительство по всей стране кардинально ускорит стройконтроль и позволит намного быстрее вводить объекты в эксплуатацию. Специалисты по приёмке смогут уделять больше времени проблемным вопросам, а всю рутину возьмёт на себя искусственный интеллект.