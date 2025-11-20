ВС РФ освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.