Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 370 военнослужащих в зоне СВО
16:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 370 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 250 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — более 190, «Центр» — до 400, на направлении «Восток» — свыше 250 и «Днепр» — до 50 военнослужащих.
