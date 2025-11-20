16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 370 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 250 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — более 190, «Центр» — до 400, на направлении «Восток» — свыше 250 и «Днепр» — до 50 военнослужащих.