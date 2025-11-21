Над Астраханской областью и Краснодарским краем сбили 12 украинских БПЛА за час

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над Астраханской областью и Краснодарским краем за час, сообщили в Минобороны России.

«21 ноября с 8:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Астраханской области и пять — над территорией Краснодарского края», — сообщили в военном ведомстве.