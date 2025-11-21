Число многодетных семей в РФ выросло с начала года на 8,5%

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число многодетных семей в России с начала 2025 года выросло на 8,5% и составило 3,9 млн. Об этом на Красноярском демографическом форуме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если мы посмотрим на динамику с начала года, то мы увидим, что число многодетных семей увеличилось на 8,5%. То есть сегодня в России примерно 3,9 миллиона многодетных семей», — сообщил он. По его словам, также растет число детей, воспитывающихся в многодетных семьях. По итогам 10 месяцев 2025 года число таких детей составляет 9,2 млн, с приростом почти на 300 тысяч.