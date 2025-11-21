0
0
48
НОВОСТИ

Число многодетных семей в РФ выросло с начала года на 8,5%

12:20 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число многодетных семей в России с начала 2025 года выросло на 8,5% и составило 3,9 млн. Об этом на Красноярском демографическом форуме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если мы посмотрим на динамику с начала года, то мы увидим, что число многодетных семей увеличилось на 8,5%. То есть сегодня в России примерно 3,9 миллиона многодетных семей», — сообщил он. По его словам, также растет число детей, воспитывающихся в многодетных семьях. По итогам 10 месяцев 2025 года число таких детей составляет 9,2 млн, с приростом почти на 300 тысяч.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 21.11.2025
В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной легализации в РФ 3 тыс. мигрантов
0
30
12:05 21.11.2025
ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре
0
103
12:00 21.11.2025
РФ готова принять ответные меры в отношении судов Норвегии при отсутствии договоренностей
0
120
11:52 21.11.2025
Сбер: 70% национальных целей России связаны с повесткой устойчивого развития
0
128
11:32 21.11.2025
Над Астраханской областью и Краснодарским краем сбили 12 украинских БПЛА за час
0
151
11:20 21.11.2025
Казахстан приостановил действие ДОВСЕ — указ Токаева
0
201
11:05 21.11.2025
Украина проигрывает в конфликте, это уже не изменить — американский политолог
0
225
11:00 21.11.2025
Япония в октябре увеличила поставки авто в РФ на 4,2%
0
191
10:36 21.11.2025
Компании хотят усилить человека с помощью генеративного искусственного интеллекта
0
244
10:32 21.11.2025
Иран не будет извлекать обогащенный уран из-под руин ядерных объектов без МАГАТЭ — МИД
0
244

Возврат к списку