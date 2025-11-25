Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каллас — Politico
11:00 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио отклоняет предложения о проведении двусторонних встреч с главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.
По их информации, Каллас остается сейчас вне публичного внимания, в частности, из-за непростых отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.
В сентября Politico сообщило, что Каллас сталкивается с нарастающей волной критики в Брюсселе из-за позиции по России и Газе и натянутых отношений с коллегами. Ее работа в должности главы европейской дипслужбы не произвела впечатления на ряд ее коллег по Еврокомиссии (ЕК) и других представителей брюссельских политических кругов, указывало издание. По его данным, у Каллас сложились напряженные отношения, в частности, с председателем Европейского совета Антониу Коштой.
