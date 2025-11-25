0
0
121
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Иванополье в ДНР

13:20 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

