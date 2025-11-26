За ночь над регионами РФ уничтожены 33 украинских БПЛА
09:00 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Липецкой области, 1 — над территорией Брянской области и 5 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — сказали там.
