За ночь над регионами РФ уничтожены 33 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Липецкой области, 1 — над территорией Брянской области и 5 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — сказали там.