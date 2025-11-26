Сильные морозы ожидаются в конце ноября в трех округах РФ
11:00 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильные морозы прогнозируются в конце ноября в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Сибири произойдет резкое изменение температурного режима. Так, в Красноярске в среду и четверг температура будет на 10-12 градусов выше нормы, но уже в субботу и воскресенье за счет вторжения холодных воздушных масс и повышения давления ночные значения опустятся до минус 30 градусов, дневные же составят около 22-25 градусов, что на 10 единиц ниже климатической нормы. При этом на Таймыре температура составит от 40 до 46 градусов мороза», — сказал он.
Кроме того, в ЯНАО и ХМАО в ближайшие дни температура может опускаться до 31-41 градусов мороза. Последняя пятидневка ноября также будет холодной и на Чукотке, прогнозируется минус 38-40 градусов. В Магаданской области температура будет опускаться до минус 40-42 градусов, что на 6-7 градусов ниже нормы.
