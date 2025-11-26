0
Путин примет Уиткоффа в Москве — Ушаков

14:12 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин планирует принять спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, чей визит в Москву ожидается на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент РФ», — ответил представитель Кремля на вопрос, с кем в Москве будут встречи у американского эмиссара.

