Шахматист Синдаров из Узбекистана стал победителем Кубка мира
16:00 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира. Турнир завершился в Индии.
В среду Синдаров на тай-брейке обыграл Вэй И из Китая. Оба спортсмена квалифицировались на турнир претендентов 2026 года. Ранее россиянин Андрей Есипенко обыграл в матче за третье место Кубка мира Нодирбека Якуббоева из Узбекистана и также квалифицировался на турнир претендентов.
Синдарову 19 лет, в 2022 году в составе сборной Узбекистана он стал победителем Шахматной олимпиады. Вэй И 26 лет, вместе со сборной Китая он выиграл Шахматную олимпиаду 2014 года.
Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен. Он не принимал участия в нынешнем розыгрыше.
