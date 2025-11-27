Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 118 украинских БПЛА

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 118 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 ноября до 08:30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 52 БПЛА — над территорией Белгородской области, 26 БПЛА — над территорией Курской области, 18 БПЛА — над территорией Самарской области, 6 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Воронежской области, 2 БПЛА — над территорией Липецкой области, 2 БПЛА — над территорией Оренбургской области, 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА — над территорией Тульской области, 1 БПЛА — над территорией Ростовской области и 1 БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.