0
0
140
НОВОСТИ

Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 118 украинских БПЛА

09:32 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 118 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 ноября до 08:30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 52 БПЛА — над территорией Белгородской области, 26 БПЛА — над территорией Курской области, 18 БПЛА — над территорией Самарской области, 6 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Воронежской области, 2 БПЛА — над территорией Липецкой области, 2 БПЛА — над территорией Оренбургской области, 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА — над территорией Тульской области, 1 БПЛА — над территорией Ростовской области и 1 БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 27.11.2025
Размещение «Орешника» в Белоруссии является защитой для ОДКБ с запада — Совбез республики
0
62
10:20 27.11.2025
ЕС вынужден помогать странам Балтии преодолевать последствия санкций против РФ — Politico
0
97
10:05 27.11.2025
В Севастополе арестован мужчина, планировавший подорвать самодельное взрывное устройство
0
119
10:00 27.11.2025
Степашин допустил добровольное воссоединение Одессы с РФ на «следующем этапе»
0
139
09:20 27.11.2025
Использование активов РФ для Киева чревато ростом долговых обязательств ЕС — Euroclear
0
191
09:05 27.11.2025
Конгрессмен после нападения на нацгвардейцев призвал начать в США массовые депортации
0
245
09:00 27.11.2025
Рубио заявил, что Трамп не даст гарантии безопасности Украине до мирной сделки — Politico
0
241
21:47 26.11.2025
Администрация Трампа не собирается приглашать ЮАР на саммит G20 во Флориду в 2026-м году - СМИ
0
725
19:46 26.11.2025
Власти Литвы решили, что страна оплатит все расходы за пребывание военных США
0
865
19:35 26.11.2025
Армения на данном этапе не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ - Глава МИД Армении
0
791

Возврат к списку