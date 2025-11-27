Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 355 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 355 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 135 человек, от действий группировок «Запад» — до 235, «Южная» — более 230, «Центр» — более 465, на направлении «Восток» — до 210 и «Днепр» — до 80 военнослужащих.