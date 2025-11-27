ВС РФ освободили Васюковку в ДНР
13:20 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.
