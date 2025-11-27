Русский язык стал обязательным в школах в КНДР
13:32 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русский язык стал обязательным для изучения в школах в КНДР с 4-го класса. Об этом сообщил глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.
«Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса. В России на данный момент корейский язык изучают более трех тысяч школьников. Большая часть изучает корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка», — сказал он в ходе приветственного слова на заседании межправкомиссии.
НОВОСТИ
- 13:20 27.11.2025
- ВС РФ освободили Васюковку в ДНР
- 13:05 27.11.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 355 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 13:00 27.11.2025
- Кассация признала законным решение вернуть певице Ларисе Долиной ее квартиру
- 12:32 27.11.2025
- ОДКБ беспокоят попытки извне превратить Евразию в арену противостояния — декларация
- 12:20 27.11.2025
- Брюссель уничтожает энергобезопасность Европы, отказываясь от ресурсов из РФ — Сийярто
- 12:05 27.11.2025
- Более 50% немцев считают, что правительство ФРГ не продержится весь срок полномочий
- 12:00 27.11.2025
- Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах под флагом страны
- 11:32 27.11.2025
- Из-за угроз с запада Белоруссия живет словно в осажденной крепости — Лукашенко
- 11:20 27.11.2025
- РФ предлагает ОДКБ масштабную программу оснащения вооружениями — Путин
- 11:05 27.11.2025
- Польша не намерена возвращать призыв в армию, так как добровольцев много — министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать