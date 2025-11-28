10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев уничтожает своих солдат в котле в Красноармейске (украинское название — Покровск) в попытках удержать крупнейшие шахты из-за ресурсной сделки. Об этом ТАСС рассказал военкор и автор проекта Wargonzo Семен Пегов.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что Красноармейск и Димитров (украинское название — Мирноград) полностью окружены. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. По словам президента, ВСУ в данный момент теряют в районе Красноармейска свои наиболее боеспособные части.

«История с Красноармейском и Димитровом, если мы говорим сейчас о киевском руководстве, почему оно до сих пор в этот котел продолжает бросать людей, для них это, на самом деле, не про фронт, а про бизнес. Мы знаем, что вокруг Красноармейска сосредоточены редкие и очень важные, чуть ли не крупнейшие в Европе шахты. Мы знаем, что была сделка по редкоземельным материалам между Киевом и США. И, конечно, они не могут просто так взять и бросить то, что они пообещали своим хозяевам, бросить это без боя», — сказал Пегов в кулуарах образовательной программы «Новые медиа Абхазии».

Он добавил, что Киев пытается создать видимость, что ВСУ якобы до последнего боролись за эти ресурсы. «Никакого, конечно же, отношения к истинному патриотизму [это не имеет], потому что это происходит вопреки любой логике. Киевский режим просто-напросто „сжигает“ в этом котле своих людей, своих граждан, тех ребят, которых с улицы хватают и делают солдатами ВСУ», — отметил собеседник агентства.

Пегов подчеркнул, что «для Киева это проблема бизнеса, а не проблема войны».