Трамп собирается аннулировать все указы «сонного Джо Байдена», подписанные с помощью автопера

10:20 29.11.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп объявил, что аннулирует все указы своего предшественника на президентском посту Джо Байдена, для подписания которых использовалась автоподпись.

"Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с помощью автопера, а их было примерно 92%, настоящим аннулируются и не имеют дальнейшей юридической силы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что "леворадикальные сумасшедшие, окружавшие Байдена вокруг письменного стола в Овальном кабинете, отобрали у него президентство".

Президент США заявил, что "люди, которые управляли автопером, делали это незаконно". "Джо Байден не принимал участия в процессе самопроверки, и, если он заявит, что принимал, ему будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве", - подчеркнул Трамп.

