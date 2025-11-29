Трамп собирается аннулировать все указы «сонного Джо Байдена», подписанные с помощью автопера
10:20 29.11.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп объявил, что аннулирует все указы своего предшественника на президентском посту Джо Байдена, для подписания которых использовалась автоподпись.
"Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с помощью автопера, а их было примерно 92%, настоящим аннулируются и не имеют дальнейшей юридической силы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что "леворадикальные сумасшедшие, окружавшие Байдена вокруг письменного стола в Овальном кабинете, отобрали у него президентство".
Президент США заявил, что "люди, которые управляли автопером, делали это незаконно". "Джо Байден не принимал участия в процессе самопроверки, и, если он заявит, что принимал, ему будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве", - подчеркнул Трамп.
