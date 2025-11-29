0
0
154
НОВОСТИ

Си Цзиньпин распорядился «обнажить меч» против «хаоса» в Сети

10:40 29.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил создать долгосрочный механизм управления интернетом, ужесточить контроль за деятельностью блогеров и онлайн-платформ. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Необходимо осмелиться „обнажить меч“ против сетевого хаоса, решительно наносить удары, разрывать цепочки интересов и искоренять почву для их возникновения», — приводит его слова ТВ.

Глава государства потребовал усилить контроль над интернет-платформами, частными блогами и MCN-агентствами (компании, управляющие аккаунтами инфлюенсеров). По его указанию, они обязаны нести социальную ответственность и распространять позитивный контент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 29.11.2025
Трамп собирается аннулировать все указы «сонного Джо Байдена», подписанные с помощью автопера
0
185
10:00 29.11.2025
В московском регионе полноценная зимняя погода «пока не просматривается» - Видьфнд
0
200
09:30 29.11.2025
К переговорам по Украине Европу подключают только по мере надобности лишь в двустороннем формате - СМИ
0
284
09:25 29.11.2025
Экс-глава офиса Зеленского рассказал СМИ, что собирается делать после отставки
0
284
09:20 29.11.2025
Власти США приостановили рассмотрение всех прошений иностранцев об убежище
0
262
09:15 29.11.2025
Airbus отзывает «значительное количество» самолетов линейки A320, Air France отменяет вылеты этих лайнеров - СМИ
0
287
09:10 29.11.2025
Неясно, хватит ли отставки Ермака для разрешения политического кризиса на Украине - NYT
0
313
09:00 29.11.2025
Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров - СМИ
0
311
21:40 28.11.2025
Нидерланды разрабатывают план возвращения. украинских беженцев на родину
0
965
21:10 28.11.2025
Иноагенты лишины льгот и будут платить НДФЛ в размере 30%
0
954

Возврат к списку