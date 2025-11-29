Си Цзиньпин распорядился «обнажить меч» против «хаоса» в Сети

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил создать долгосрочный механизм управления интернетом, ужесточить контроль за деятельностью блогеров и онлайн-платформ. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Необходимо осмелиться „обнажить меч“ против сетевого хаоса, решительно наносить удары, разрывать цепочки интересов и искоренять почву для их возникновения», — приводит его слова ТВ.

Глава государства потребовал усилить контроль над интернет-платформами, частными блогами и MCN-агентствами (компании, управляющие аккаунтами инфлюенсеров). По его указанию, они обязаны нести социальную ответственность и распространять позитивный контент.