НОВОСТИ

Нидерланды и Украина договорились о создании совместного производства БПЛА

20:40 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды и Украина подписали соглашение о создании совместного производства беспилотников на территории Нидерландов. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

«Нидерланды сегодня подписали соглашение с Украиной, чтобы запустить военное производство на своей территории», — сказала Каллас.

Как уточнил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, речь идет о совместном производстве дронов на территории обеих стран. Он добавил, что подписал соответствующий договор с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

