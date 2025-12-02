0
НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбили 45 украинских БПЛА

09:00 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 — над территорией Брянской области, 8 — над территорией Краснодарского края, 6 — над территорией Республики Крым, 5 — над территорией Волгоградской области, 4 — над территорией Чеченской Республики, 2 — над территорией Ростовской области, 1 — над территорией Орловской области, 1 — над территорией Липецкой области, 1 — над территорией Тверской области, 3 — над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.

