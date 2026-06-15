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НОВОСТИ

ЕС в январе — апреле на 17% снизил закупки российского трубопроводного газа и СПГ

13:32 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) в январе — апреле 2026 года закупил российский трубопроводный газ на 1,8 млрд евро, а сжиженный природный газ (СПГ) — на 2,8 млрд евро, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Суммарные закупки ЕС российского газа за первые четыре месяца 2026 года снизились на 17% — до 4,6 млрд евро.

Страны ЕС в апреле заплатили за СПГ из России 705 млн евро. Главными импортерами стали Бельгия (261 млн евро), Франция (196 млн евро) и Испания (182 млн евро). ЕС в апреле также импортировал российский трубопроводный газ на 578 млн евро.

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