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Еврокомиссия предложила лишить убежища в ЕС годных для фронта украинцев

11:00 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия впервые предложила лишить статуса временной защиты в Евросоюзе вновь прибывших украинских беженцев, годных для отправки на фронт. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы предлагаем исключить из статуса временной защиты украинцев, которым не разрешено покинуть Украину», — заявил он, подчеркнув, что ЕС не будет высылать тех, кто уже прибыл в Европу. «Ничего не изменится для тех, кто уже здесь», — сказал он.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистов, коснется ли эта мера в первую очередь «лиц мобилизационного возраста». ЕК рекомендовала продлить статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года, а также запустить программу «временного возвращения украинцев».

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