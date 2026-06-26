ВС США могут перенести военные базы из Кувейта и Саудовской Аравии — WSJ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон рассматривает возможность переноса своих военных баз в Саудовской Аравии и Кувейте для снижения потенциального ущерба со стороны Ирана на случай новых боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указывает издание, после начала военной операции США против Ирана 28 февраля в результате ответных ударов повреждения получили порядка 20 американских военных объектов на Ближнем Востоке. Нахождение военных баз в зоне поражения иранских ракет подталкивает ВС США к пересмотру стратегии присутствия в регионе. В качестве одной из стран для частичного переноса отдельных военных баз из Саудовской Аравии и Кувейта рассматривается Израиль.

Также американское командование прорабатывает возможности большего рассредоточения своих военных объектов на Ближнем Востоке, чтобы снизить их уязвимость в случае потенциальных боевых действий в регионе.