РФ готова объединиться с ЕС для защиты бизнеса от введенных США пошлин
18:30 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предложила Евросоюзу совместно принять меры по защите российского и европейского бизнеса в связи с введением США пошлин на металлы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Мы говорили ЕС, что готовы и желаем объединить усилия в разработке мер по защите российского и европейского бизнеса в свете этой недружелюбной политики США. Наше предложение действует, и мы надеемся, что получим позитивный отклик", - сказал он.
По мнению дипломата, Москва и Брюссель "должны скоординировать общую позицию" относительно американских пошлин.
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