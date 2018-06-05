РФ готова объединиться с ЕС для защиты бизнеса от введенных США пошлин

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предложила Евросоюзу совместно принять меры по защите российского и европейского бизнеса в связи с введением США пошлин на металлы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Мы говорили ЕС, что готовы и желаем объединить усилия в разработке мер по защите российского и европейского бизнеса в свете этой недружелюбной политики США. Наше предложение действует, и мы надеемся, что получим позитивный отклик", - сказал он.

По мнению дипломата, Москва и Брюссель "должны скоординировать общую позицию" относительно американских пошлин.



