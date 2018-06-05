0
0
315
Новости

РФ готова объединиться с ЕС для защиты бизнеса от введенных США пошлин

Добавить в избранное

18:30 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предложила Евросоюзу совместно принять меры по защите российского и европейского бизнеса в связи с введением США пошлин на металлы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Мы говорили ЕС, что готовы и желаем объединить усилия в разработке мер по защите российского и европейского бизнеса в свете этой недружелюбной политики США. Наше предложение действует, и мы надеемся, что получим позитивный отклик", - сказал он.

По мнению дипломата, Москва и Брюссель "должны скоординировать общую позицию" относительно американских пошлин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:43 05.06.2018
На азербайджано-российской границе убит нарушитель, оказавший вооруженное сопротивление
0
456
17:12 05.06.2018
В Киргизии по обвинению в коррупции арестован экс-премьер Исаков
0
453
17:00 05.06.2018
Жириновский обратился на "Прямую линию" с Путиным с предложением партийной реформы
0
525
16:40 05.06.2018
Мэр Собянин: Москва готова к проведению Чемпионата мира по футболу
0
446
16:32 05.06.2018
Цены на бензин в России в мае выросли на 5,6%
0
486
16:12 05.06.2018
ВВС НАТО "перехватили" черногорский правительственный самолет с министром обороны на борту
0
548
16:00 05.06.2018
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $74
0
548
15:34 05.06.2018
Москва займется развитием транспортной инфраструктуры дачных поселков
0
550
15:32 05.06.2018
Заработная плата российских научных работников за год увеличилась на 136% - СМИ
0
595
15:12 05.06.2018
МЧС отменит приказ, запретивший проверки среднего бизнеса
0
711

Возврат к списку