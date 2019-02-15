Минздраву понравилась идея медучреждений, работающих на российских лекарствах - Голикова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство проанализирует идею губернаторов запустить в ряде регионов пилотные проекты по созданию медучреждений, работающих исключительно на российском оборудовании и медикаментах. Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня от отдельных губернаторов прозвучали в контексте обсуждения темы отечественного производства предложения, чтобы в качестве образцовых сделать лечебные учреждения, которые полностью оснащены российским оборудованием, российскими расходными материалами и российскими лекарствами", - сообщила Голикова. "Минздраву эта идея понравилась, и мы договорились, что мы продумаем эти вопросы", - уточнила она.

