Минздраву понравилась идея медучреждений, работающих на российских лекарствах - Голикова
16:12 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство проанализирует идею губернаторов запустить в ряде регионов пилотные проекты по созданию медучреждений, работающих исключительно на российском оборудовании и медикаментах. Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сегодня от отдельных губернаторов прозвучали в контексте обсуждения темы отечественного производства предложения, чтобы в качестве образцовых сделать лечебные учреждения, которые полностью оснащены российским оборудованием, российскими расходными материалами и российскими лекарствами", - сообщила Голикова. "Минздраву эта идея понравилась, и мы договорились, что мы продумаем эти вопросы", - уточнила она.
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