Америка собирается обеспечить себе постоянное присутствие на Луне

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор НАСА Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.

"Одним из главных наших приоритетов в настоящее время является возвращение на Луну. В этот раз мы сделаем это не так, как во времена экспедиции "Аполлона". В этот раз полет на Луну закончится постоянным присутствием", - сказал Брайденстайн в среду во время слушаний в подкомитете по вопросам торговли, юстиции, науки и связанных с ними учреждений Палаты представителей Конгресса США.

"Это значит, что мы там останемся. Это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой", - пояснил он.