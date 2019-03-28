0
0
14
НОВОСТИ

Америка собирается обеспечить себе постоянное присутствие на Луне

07:00 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор НАСА Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.

"Одним из главных наших приоритетов в настоящее время является возвращение на Луну. В этот раз мы сделаем это не так, как во времена экспедиции "Аполлона". В этот раз полет на Луну закончится постоянным присутствием", - сказал Брайденстайн в среду во время слушаний в подкомитете по вопросам торговли, юстиции, науки и связанных с ними учреждений Палаты представителей Конгресса США.

"Это значит, что мы там останемся. Это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой", - пояснил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:20 28.03.2019
Корабли НАТО прибудут в Одессу 1 апреля
0
0
22:00 27.03.2019
Задержаны трое террористов планировавших атаки во время предвыборных митингов в Алжире - СМИ
0
440
21:30 27.03.2019
Президент Белоруссии отправил в отставку зам премьер-министра и министра сельского хозяйства
0
500
20:30 27.03.2019
Из-за проблем с подачей электричества Гуайдо призывает народ на митинг
0
513
19:30 27.03.2019
Евгений Терехин назначен послом России в Эфиопии и представителем РФ при Африканском союзе
0
533
18:30 27.03.2019
ООН призывает не провоцировать эскалацию ситуации, касающуюся оккупированных сирийских Голан
0
588
17:40 27.03.2019
КПРФ решила передать думский мандат экс-депутату Госдумы Михаилу Берулаве - зампред ЦК
0
620
17:12 27.03.2019
Эрдоган назвал изменение статуса собора Святой Софии ответом на решение США по Голанам
0
612
17:00 27.03.2019
Кемеровская область получила второе официальное название
0
657
16:32 27.03.2019
Украинский генерал заявил о превосходстве ВСУ по ряду аспектов над армиями стран НАТО
0
654

Возврат к списку