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НОВОСТИ

Отряд российских военных кораблей пройдет по Северному морскому пути

12:00 30.07.2020 Источник: Интерфакс

Восемь боевых кораблей и судов обеспечения готовятся к походу по Северному морскому пути, сообщил в четверг Северный флот России.

"Группировка традиционно будет состоять из большого противолодочного корабля и двух больших десантных кораблей, а также судов обеспечения. В общей сложности 8 кораблей и судов. Походный штаб будет размещён на большом противолодочном корабле "Североморск". Он же станет флагманом отряда", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Военные сообщили, что отряд кораблей и судов Северного флота из состава арктической группировки приступил к этапу подготовки к походу. Это будет девятый по счету поход по трассе Северного морского пути.

"В настоящее время корабли и суда отряда проходят слаживание в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - Североморска. Перед арктическим походом моряки из состава экипажей кораблей и судов, а также прикомандированного личного состава прошли плановое медицинское обследование и тестирование на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назвал Севморпуть "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией". Он тогда сказал, что Россия против присутствия на Севморпути иностранных военных кораблей.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне.

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